Понедельник
25 марта
USD 63.77
EUR 72.59
Горячие новости

Януковича ждут на выборах президента Украины

25 Марта 2019 в 21:42
Януковича ждут на выборах президента Украины

Экс-президент Виктор Янукович значится в Государственном реестре избирателей на президентских выборах, которые состоятся 31 марта, сообщается на сайте Госреестра.

Осужденный за госизмену бывший президент имеет возможность проголосовать на избирательном участке Оболонского района, передает ТАСС.

Упоминается в реестре и экс-премьер Николай Азаров, однако его не могут включить в списки избирателей. Ему надо обратиться в отдел ведения Госреестра по месту своего постоянного проживания.

68-летний Виктор Фёдорович Янукович — украинский государственный и политический деятель, премьер-министр (2002—2005 и 2006—2007) и президент Украины (2010—2014). 4 февраля 2015 года Верховная Рада Украины приняла закон о лишении Виктора Януковича звания президента Украины, который вступил в силу 18 июня.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.