Януковича ждут на выборах президента Украины

Экс-президент Виктор Янукович значится в Государственном реестре избирателей на президентских выборах, которые состоятся 31 марта, сообщается на сайте Госреестра.

Осужденный за госизмену бывший президент имеет возможность проголосовать на избирательном участке Оболонского района, передает ТАСС.

Упоминается в реестре и экс-премьер Николай Азаров, однако его не могут включить в списки избирателей. Ему надо обратиться в отдел ведения Госреестра по месту своего постоянного проживания.

68-летний Виктор Фёдорович Янукович — украинский государственный и политический деятель, премьер-министр (2002—2005 и 2006—2007) и президент Украины (2010—2014). 4 февраля 2015 года Верховная Рада Украины приняла закон о лишении Виктора Януковича звания президента Украины, который вступил в силу 18 июня.

