Четверг
18 января
USD 56.59
EUR 69.17
Горячие новости

Янукович продолжает искать правду о Майдане

17 Января 2018 в 23:42
Янукович продолжает искать правду о Майдане

Экс-президент Украины Виктор Янукович делает все возможное, чтобы выяснить правду о трагических событиях 2014 года на киевском Майдане, сообщил РИА «Новости» его адвокат Виктор Сердюк.

Защитник добавил, что его клиент с удовольствием вернулся бы на Украину, когда обстоятельства, которые вынудили его покинуть страну, «будут решены или отпадут», передает RG.ru.

67-летний Виктор Фёдорович Янукович — украинский государственный и политический деятель, премьер-министр (2002—2005 и 2006—2007) и президент Украины (2010—2014). 4 февраля 2015 года Верховная Рада Украины приняла закон о лишении Виктора Януковича звания президента Украины, который вступил в силу 18 июня.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.