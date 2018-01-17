Янукович продолжает искать правду о Майдане

Экс-президент Украины Виктор Янукович делает все возможное, чтобы выяснить правду о трагических событиях 2014 года на киевском Майдане, сообщил РИА «Новости» его адвокат Виктор Сердюк.

Защитник добавил, что его клиент с удовольствием вернулся бы на Украину, когда обстоятельства, которые вынудили его покинуть страну, «будут решены или отпадут», передает RG.ru.

67-летний Виктор Фёдорович Янукович — украинский государственный и политический деятель, премьер-министр (2002—2005 и 2006—2007) и президент Украины (2010—2014). 4 февраля 2015 года Верховная Рада Украины приняла закон о лишении Виктора Януковича звания президента Украины, который вступил в силу 18 июня.