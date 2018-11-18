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Янукович пробудет в больнице три недели

18 Ноября 2018 в 15:46
Янукович пробудет в больнице три недели

Лечение экс-президента Украины Виктора Януковича продлится не меньше трех недель. Все это время он проведет в больнице, заявил адвокат политика Александр Горошинский.

Адвокат сообщил, что сейчас он собирает документы для переноса заседания суда в Киеве, на котором Янукович должен был выступить. Заседание должно состояться завтра, 19 ноября.

«Он не имеет возможности двигаться самостоятельно, у него лангетка. Как говорят врачи, это тяжелая травма...Документы соответствующие мы предоставим суду», — отметил Горошинский, слова которого цитирует РИА Новости.

Ранее Горошинский подтвердил, что Януковича накануне госпитализировали в НИИ Скорой помощи им. Склифосовского. У него диагностировали травму позвоночника и колена.

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