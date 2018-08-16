Янукович отказался от услуг госадвоката в суде

Бывший президент Украины Виктор Янукович отказался от услуг государственного адвоката Юрия Рябовола. Об этом сообщает РИА Новости, об этом заявил его защитник Виталий Сердюк. Он подчеркнул, что Янукович настаивает на том, чтобы его интересы представляли частные адвокаты, подчёркивает RT.

Также отмечается, что защита бывшего президента Украины во время судебного заседания в четверг планирует допросить экс-премьера страны Николая Азарова. Напомним, в его ходе рассматривает уголовное дело против Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене. то одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году.