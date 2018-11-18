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Янукович госпитализирован в «Склиф» после игры в теннис

18 Ноября 2018 в 10:34
Янукович госпитализирован в «Склиф» после игры в теннис

Экс-президент Украины Виктор Янукович в пятницу, 16 ноября, был госпитализирован в НИИ Скорой помощи им. Склифосовского. Об этом сообщил журналистам представитель медучреждения.

По словам собеседника РИА Новости, Януковичу была оказана помощь при поступлении, а после его сразу отпустили домой.

По данным kp.ru, экс-президент Украины поступил по «Скорой» после игры в теннис. У него подозревали травмы позвоночника и колена. По данным информированного источника, Януковича обследовали, а затем перевели в частную клинику.

Представители Януковича и «Склифа» эту информацию пока не подтвердили, пишет RT.

 

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