«Яндекс» презентовал собственный смартфон

Компания «Яндекс» представила смартфон собственной разработки. Новинка поступит в магазины уже завтра. Телефон имеет диагональ 5,65 дюйма, аппарат поддерживает быструю зарядку Quick Charge 3.0 - до уровня 90% он доходит за 1 час 20 минут. Разрешение экрана составляет 1080×2160 точек.

Как отмечает Ura.ru , обод смартфона сделан из металла, а задняя часть выполнена в пластиковом варианте. Основная камера — 16 мегапикселей, фронтальная — пять. Гаджет будет продаваться за 18 тысяч рублей.

О том, что «Яндекс» получил разрешение на производство собственного смартфона в Российской Федерации было объявлено минувшим летом. Отличительной особенностью аппарата стал встроенный голосовой помощник «Алиса». Ее можно вызвать с экрана, из видеоплеера, из игры, а также из любого приложения. Телефон функционирует на основе операционной системы Android. 8.1, отмечает RT , среди прочего, гаджет оснащён сканером отпечатка пальца и технологией NFC - беспроводной высокочастотной связи малого радиуса действия, которая даёт возможность выполнять бесконтактный обмен данными между устройствами.