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Яндекс и медиахолдинги заключили меморандум

1 Ноября 2018 в 16:27
Яндекс и медиахолдинги заключили меморандум

Яндекс, Mail.ru, Rambler, Кинопоиск и правообладатели — ведущие медиахолдинги страны — заключили меморандум о сотрудничестве в борьбе с распространением пиратского контента, сообщает РИА Новости.

Речь идет о досудебном разрешении споров правообладателей и поисковиков. В частности, об удалении ссылок на пиратский контент во внесудебном порядке, передает RT.

Ранее во время ПМЭФ-2018 глава Роскомнадзора Александр Жаров призвал крупнейшие поисковые системы к сотрудничеству в вопросах защиты авторского права. Он отметил, что, например, ссылки на пиратские копии фильмов выдаются в результатах поиска.

Ранее четыре телекомпании подали иски о полной блокировке в «Яндексе» пиратских копий ряда сериалов. После этого поисковик удалил из поиска все ссылки на страницы со спорным контентом, но при этом исчезли и ссылки на легальные ресурсы.

Ранее аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин рассказал в эфире НСН, что в поправках к антипиратскому законодательству речь идет о процессе взыскания финансовой ответственности с правонарушителей.

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