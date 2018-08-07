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Ямальский школьник прошёл тундру, чтобы попасть в «Артек»

7 Августа 2018 в 19:51
Ямальский школьник прошёл тундру, чтобы попасть в «Артек»

Пятнадцатилетний подросток с Ямала, прошедший 50 километров по тундре, чтобы попасть в международный детский лагеь «Артек», прилетел в Симферополь. Как рассказал Някуча Лаптандер агентству  КИА, он не задумывался о трудностях, «просто шёл и дошёл». Как признался путешественник, он отправился в путь пешком из отсутствия дорог и транспортного сообщения в той местности, где он живет.

Подросток живёт в семье оленеводов и большее время проводит в тундре. В путь до райцентра он отправился без пищи, по дороге пил воду из озёр. В итоге, Някуча добрался до административного центра Приуральского района Ямало-ненецкого автономного округа, откуда уже вылетел в Крым.

Някуча Лаптандер входит в группу ямальских спортсменов, которые приехали в «Артек» на второй международный фестиваль национальных видов спорта. По словам подростка в тундре со сверстниками он занимаются активным досугом - прыгают через нарты, бегают с палкой. Всего пять видов соревнований.

Между тем, власти Подмосковья отправляют детей на отдых в Крым без экстремальных способов передвижения, отмечает Телеканал 360. Как рассказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, более 2 тысяч детей отдохнут в четвертую смену на черноморских курортах. Порядка тысячи школьников отправляются в Крым по бесплатным путевкам в лагеря «Дружба», «Гагарин», «АртКвест». Всего в 2018 году на Черном море отдохнут 8,5 тысяч детей из многодетных семей и находящихся в трудной жизненной ситуации.
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