«Ямал СПГ» осуществил первую поставку газового конденсата

Первая партия газового конденсата была отправлена с завода по сжижению природного газа «Ямал СПГ», передает ТАСС.

По его словам, объем первой поставки конденсата составил 18 тысяч тонн.

Газовый конденсат - смесь жидких углеводородов, получаемый во время добычи природного газа. Из него можно получить топливо, в том числе высококачественные бензины.

«Ямал-СПГ» — проект по добыче, сжижению и поставкам природного газа на полуострове Ямал. Предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью около 16,5 млн тонн в год на базе Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения, запасы газа в котором оцениваются в 926 млрд кубометров, и морского порта Сабетта для погрузки продукции на СПГ-танкеры.