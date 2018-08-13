Понедельник
13 августа
USD 66.91
EUR 76.68
Горячие новости

Ялта возглавила список самых популярных крымских курортов для отдыха в сентябре

13 Августа 2018 в 12:36
Ялта возглавила список самых популярных крымских курортов для отдыха в сентябре

Ялта, Феодосия и Евпатория возглавили топ-3 крымских курортов, на которых предпочитают отдыхать российские туристы в сентябре. Как отмечает КИА, список был составлен специалистами сервиса бронирования жилья Tvil.ru. В его основу легли данные анализа броней жилья в частном секторе для проживания в период с 1 по 30 сентября.

Также отмечается, что в этот список вошли Судак, Алушта, Алупка, Севастополь и Саки, а также посёлки Мисхор и Николаевка. Кстати, последний оказался в этом списке самым бюджетным. Сутки проживания там обойдутся в 1381 рубль. Самый дорогой отдых в сентябре – в Ялте, там путешественникам придётся платить 2651 рубль в сутки.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.