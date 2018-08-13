Ялта возглавила список самых популярных крымских курортов для отдыха в сентябре

Ялта, Феодосия и Евпатория возглавили топ-3 крымских курортов, на которых предпочитают отдыхать российские туристы в сентябре. Как отмечает КИА, список был составлен специалистами сервиса бронирования жилья Tvil.ru. В его основу легли данные анализа броней жилья в частном секторе для проживания в период с 1 по 30 сентября.

Также отмечается, что в этот список вошли Судак, Алушта, Алупка, Севастополь и Саки, а также посёлки Мисхор и Николаевка. Кстати, последний оказался в этом списке самым бюджетным. Сутки проживания там обойдутся в 1381 рубль. Самый дорогой отдых в сентябре – в Ялте, там путешественникам придётся платить 2651 рубль в сутки.