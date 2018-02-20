Якутия лидирует в обеспечении жильём молодых семей

Якутия стала лидером по количеству выданных молодым семьям свидетельств на приобретение жилья. В 2017 году сертификаты получили 1005 молодых семей. Всего же в России было выдано 14,273 тыс. таких свидетельств. Об этом сообщили в Минстрое после подведения итогов реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище». Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства выступает её государственным заказчиком и куратором.

В топ-10 регионов, которые предоставили молодым семьям наибольшее количество свидетельств на приобретение или строительство жилья в 2017 году, также вошли Карачаево-Черкессия, Курганская область, Оренбургская область, Башкирия, Мордовия, Самарская область, Тульская область, Тюменская область, Чувашия.

Как сообщил ранее глава Минстроя РФ Михаил Мень, всего в 2017 году молодым семьям было выдано 14 273 свидетельства. ФЦП «Жилище» досрочно завершена 1 января 2018 года, однако мероприятия по обеспечению жильем молодых семей продолжатся, отметили в Минстрое.