Понедельник
26 февраля
USD 56.76
EUR 69.63
Горячие новости

«Яблоко» назвали филиалом «Единой России»

26 Февраля 2018 в 22:03

Сегодня Пермь посетил кандидат в президенты РФ, основатель «Яблока» Григорий Явлинский. Политик сначала побывал на кондитерской фабрике «Софья», а в 18 часов в отеле «Урал» состоялась встреча с избирателями.

На встрече с пермяками депутат городской Думы Краснокамска от «Яблока» Ольга Бутылева сравнила пермское отделения «Яблока» с филиалом «Единой России» и отметила, что деятельность лидера «ячейки» Ольги Колоколовой является угрозой для партии.

По окончании мероприятия Бутылева подошла к Явлинскому и передала ему свое обращение, передает ИА «URA.RU».

В последние годы вокруг регионального отделения возникают конфликты. Пермскую «ячейку» фактически обвиняли в сотрудничестве с единороссами, а в прошлом году партия отказалась от участия в выборах губернатора — Ольга Колоколова сослалась на то, что кандидатов у «Яблока» нет.  


Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.