«Яблоко» назвали филиалом «Единой России»

Сегодня Пермь посетил кандидат в президенты РФ, основатель «Яблока» Григорий Явлинский. Политик сначала побывал на кондитерской фабрике «Софья», а в 18 часов в отеле «Урал» состоялась встреча с избирателями.

На встрече с пермяками депутат городской Думы Краснокамска от «Яблока» Ольга Бутылева сравнила пермское отделения «Яблока» с филиалом «Единой России» и отметила, что деятельность лидера «ячейки» Ольги Колоколовой является угрозой для партии.

По окончании мероприятия Бутылева подошла к Явлинскому и передала ему свое обращение, передает ИА «URA.RU».

В последние годы вокруг регионального отделения возникают конфликты. Пермскую «ячейку» фактически обвиняли в сотрудничестве с единороссами, а в прошлом году партия отказалась от участия в выборах губернатора — Ольга Колоколова сослалась на то, что кандидатов у «Яблока» нет.



