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«Я им горжусь». Отец Мамаева об отношении к сыну

9 Декабря 2018 в 14:35
«Я им горжусь». Отец Мамаева об отношении к сыну

Отец полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева гордится сыном несмотря ни на что. Об этом Константин Мамаев рассказал журналистам в воскресенье, 9 декабря.

«Он мой сын, и я им горжусь. Один день из его жизни не может перевернуть всё», — заявил Мамаев-старший в эфире телеканала НТВ.

В то же время он признался, что его стыдно за поведение сына. Драки с участием своего отпрыска Мамаев-старший считает вопиющим случаем. Он отметил, что никогда с советскими и российскими футболистами «такого не было».

В начале октября Павел Мамаев в компании нападающего «Зенита» Александра Кокорина и еще нескольких человек устроил две драки в центре столицы. 11 октября Зачинщики были арестованы по статье «хулиганство» и отправлены в СИЗО «Бутырка», пишет RT.

На минувшей неделе Тверской суд Москвы продлил арест Мамаева и Кокорина на два месяца. Они останутся под стражей до 8 февраля и встретят Новый год в «Бутырке».

НСН выяснила у автора романа «Путь русского гангстера. Легенды лихих 90-х», по собственным словам «рэкетира на пенсии» Михаила Орского, какие нравы и обычаи празднования существуют в местах не столь отдалённых 

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