«X5 Retail Group» оплатит лечение пострадавших от взрыва в Петербурге

Компания «X5 Retail Group» намерена взять на себя расходы на лечение и реабилитацию людей, пострадавших от взрыва в супермаркете «Перекресток» в Петербурге, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Их семьям будут также переданы продовольственные корзины через социальную службу Калининского района Петербурга.

Накануне при взрыве в супермаркете на Кондратьевском проспекте пострадали 14 человек. Взрывное устройство с поражающими элементами сработало в развлекательном комплексе «Гигант Холл», возле камер хранения магазина «Перекресток». Владимир Путин назвал произошедшее террористическим актом.