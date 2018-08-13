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WhatsApp предоставит спецслужбам доступ к переписке пользователей

13 Августа 2018 в 10:14
WhatsApp предоставит спецслужбам доступ к переписке пользователей

WhatsApp даст спецслужбам доступ к перепискам пользователей. Как отмечают РИА Новости, мессенджер больше не будет применять сквозное шифрование сообщений. Отказ от этой технологии позволит спецслужбам беспрепятственно получить доступ к личным сообщениям пользователей. А это, в свою очередь, поможет предотвращать, например, террористические акты.

«Известия» отмечают, что на такой шаг создатели WhatsApp вынуждены пойти по требованию Facebook, который фактически является его владельцем. По словам основателя социальной сети Марка Цукерберга, эти меры предприняты по требованию американских властей.

Добавим, версия приложения с ослабленным шифрованием появится в 2019 году.

 

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