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WhatsApp начал тестировать новые функции

24 Марта 2019 в 08:00
WhatsApp начал тестировать новые функции

Анти-спам функции начали тестировать разработчики мессенджера WhatsApp. Об этом сообщает WABetaInfo.

Функция «Пересылка информации», новая для пользователей, предоставит больший объем информации о сообщениях. Найти ее можно в разделе «Информация о сообщении». «Кнопка» появится в бета-обновлении 2.19.80.

«Используя эту функцию, пользователь будет знать, сколько раз сообщение было переслано», — дополняют Известия

Для сообщений, которые пользователи переадресовывали свыше четырех раз, появится специальный значок. Таким образом разработчики помогут определить абоненту спам.

Ранее стало известно о том, что WhatsApp предоставил возможность пользователям проверять картинки на подлинность. А также о планах внедрения в мессенджер нового алгоритма отображения статусов, которые будут сортироваться по релевантности, а не в хронологическом порядке, как ранее.

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