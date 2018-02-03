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WADA поддержало желание МОК обжаловать решение CAS по россиянам в суде

3 Февраля 2018 в 10:23
WADA поддержало желание МОК обжаловать решение CAS по россиянам в суде

Международный олимпийский комитет намерен обжаловать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об удовлетворении 28 апелляций российских спортсменов. Как сообщается в пресс-релизе Всемирного антидопингового агентства, WADA поддержит это решение.

В документе отмечается, что WADA обеспокоено оправданием 28 российских атлетов.

«В WADA понимают, что это решение вызовет тревогу и разочарование среди спортсменов», - говорится в документе, который приводит ТАСС.

Агентство также поддержало делание МОК тщательно проанализировать эти решения и рассмотреть все варианты, «в том числе обращение в Федеральный суд Швейцарии».

В WADA заявили, что частичное отклонение жалоб 11 россиян подтверждает выводы комиссии МОК, которая расследовала системные манипуляции с допингом в России.

Ранее МОК на основании выводов специальной комиссии принял решение о пожизненной дисквалификации 42 российских спортсменов. 39 из них подали апелляции в CAS, который оправдал 28 атлетов, пишут «Известия».

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