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WADA обеспокоено решением CAS снять санкции с российских спортсменов

2 Февраля 2018 в 00:03
WADA обеспокоено решением CAS снять санкции с российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство выразило серьезную обеспокоенность в связи с решением Спортивного арбитражного суда о снятии санкций с 28 российских спортсменов, наложенных Международным олимпийским комитетом, сообщает пресс-служба WADA.

«Агентство поддерживает намерение МОК тщательно проанализировать эти решения и рассмотреть все варианты, в том числе обращение в Федеральный суд Швейцарии», цитирует ТАСС заявление пресс-службы.

1 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отменить санкции Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении 28 российских участников Игр 2014 года, сняв с них пожизненное отстранение от Олимпиад и восстановив сочинские результаты. Остальным 11 россиянам CAS также сократил наказание, заменив пожизненное отстранение от Олимпийских игр разовым.

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