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Взяткодателю из аэропорта дали срок

7 Декабря 2018 в 21:44
Взяткодателю из аэропорта дали срок

Суд вынес приговор 26-летнему мужчине за дачу взятки 100 тысяч рублей правоохранителю в аэропорту «Шереметьево» за разрешение въезда на территорию РФ 11 иностранным гражданам.

Подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей, передает сайт «Подмосковье Сегодня».

В Генпрокуратуре РФ составили социальный портрет типичного коррупционера. Авторы исследования пришли к выводу, что большинство людей, склонных к коррупции, имеют высшее образование, состоят в браке, коммуникабельны, активны и стрессоустойчивы. Как рассказал НСН начальник Управления взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, типичный коррупционер — это мужчина старше 40 лет, не злоупотребляющий алкоголем, не принимающий наркотики, а также не склонный к нарушению общественного порядка.

В эфире НСН глава Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов поспорил с выводами исследования Генпрокуратуры и предупредил о его опасности. 

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