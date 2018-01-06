«Взяли на карандаш». Постпред США в ООН припугнула власти Ирана

За протестами в Иране следит весь мир, действия Тегерана Вашингтон «взял на карандаш». Такое заявление сделала постпред при ООН Никки Хейли на заседании Совбеза ООН, посвященном ситуации в Иране.

Инициатива созыва отдельной встречи СБ ООН по ситуации в Иране принадлежала США. Ряд дипломатов, в том числе постпред России при ООН Василий Небензя, указали на недопустимость использования «надуманных предлогов» для созыва заседаний.

Небензя отметил, что США пытаются использовать ситуацию в Иране для подрыва Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Российский дипломат предположил, что у США, а именно у президента Америки Дональда Трампа, «аллергия на Иран», пишет RT.