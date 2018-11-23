Взрыв в афганской мечети. Есть погибшие

В результате взрыва в мечети на юго-востоке Афганистана погибли, по меньшей мере, 27 человек. Как сообщает Al-Jazeera, жертвами стали военнослужащие 2-го полка Национальной армии Афганистана. Они проводили в мечети пятничную молитву. Источник подчёркивает, что ранения различной степени тяжести получили не менее 79 человек.

Напомним, в минувший вторник взрыв прогремел во дворце бракосочетаний в Кабуле. В результате погибли 50 человек, более 70-ти пострадали. Отмечается, что Дворец бракосочетания, в котором произошла трагедия, находится на дороге в международный аэропорт Кабула. Президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай объявил среду, 21 ноября, днем траура.