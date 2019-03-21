Взрыв произошел на химическом заводе в Египте

На химическом заводе по производству фосфорных удобрений в городе Айн-Сохна на северо-востоке Египта произошел взрыв. В результате взрыва 8 человек погибли, еще 7 получили травмы, передает «Синьхуа».

Уточняется, что рабочие проводили тестирование резервуара с горючим, он неожиданно воспламенился и взорвался.

Ведется расследование трагического инцидента.

Ранее сообщалось, что на химическом предприятии в чешском городе Кралупи-над-Влтавоу прогремел взрыв. Погибли, по меньшей мере, шесть человек. Местные СМИ писали о множестве пострадавших.