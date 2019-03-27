Взрыв прогремел в Стокгольме

Взрыв раздался минувшей ночью в пригороде столицы Швеции. Несколько человек пострадали, повреждены несколько машин и зданий, передает RT . Полиция начала расследование происшествия, однако причина ЧП в Стокгольме пока не называется.

Детонация произошла во втором часу ночи по местному времени (03.10 по Москве). Другие подробности пока не приводятся. Местная полиция, правда, уточнила, что несколько человек находятся в состоянии шока, отмечают «Известия» .

10 февраля взрыв прогремел в жилом доме на юге Стокгольма, тогда погиб один человек.