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Взрыв прогремел в Стокгольме

27 Марта 2019 в 09:40
Взрыв прогремел в Стокгольме

Взрыв раздался минувшей ночью в пригороде столицы Швеции. Несколько человек пострадали, повреждены несколько машин и зданий, передает RT. Полиция начала расследование происшествия, однако причина ЧП в Стокгольме пока не называется.

Детонация произошла во втором часу ночи по местному времени (03.10 по Москве). Другие подробности пока не приводятся. Местная полиция, правда, уточнила, что несколько человек находятся в состоянии шока, отмечают «Известия».

10 февраля взрыв прогремел в жилом доме на юге Стокгольма, тогда погиб один человек.

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