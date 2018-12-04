Выживший журналист рассказал о жизни после катастрофы «Шапекоэнсе»

Журналист Рафаэл Хензел, которому удалось остаться в живых при крушении самолёта с футболистами бразильского клуба «Шапекоэнсе», поделился подробностями трагедии. Кроме того, как отмечает телеканал «360», он рассказал о том, как складывается после трагедии его жизнь.

По словам мужчины, он помнит всё, что произошло в 2016 году, но его никогда не мучали ночные кошмары. Также после трагедии Рафаэл Хензел никогда не обращался за помощью к психологу. Журналист подчеркнул, что остался жив после падения самолёта, а затем в течение семи часов пролежал без сознания при температуре минус два градуса.

«Бог был очень добр ко мне»,— уверен Хензел.

Журналист добавил, что выжившие игроки футбольной команды как правило не хотят говорить о случившейся трагедии. А он, в свою очередь, как представитель СМИ, регулярно посещает мероприятия по всей Бразилии и рассказывает о своём пережитом опыте.

Как напоминает «Русская планета», самолет авиакомпании Lamia рухнул в районе местечка Эль-Гордо 28 ноября 2016 года. На борту находились 77 человек, в том числе 22 игрока бразильского футбольного клуба «Шапекоэнсе». В результате авиакатастрофы выжили лишь шесть человек.