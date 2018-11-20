Выступившего за отмену пенсий депутата исключили из «Единой России»

Члены фракции «Единая Россия» в муниципалитете Ярославля решили исключить из неё Дмитрия Петровского, который стал известен после того, как выступил в социальных сетях за отмену пенсий. Об этом сообщает РИА Новости. Также отмечается, что Петровский выступил с предложением отменить понятие пенсионный возраст и ликвидировать Пенсионный фонд России. В Госдуме в ответ заявили, что такие вещи может предложить «только безответственный человек», уточняет Свободная пресса.

Как отмечает Ura.ru, Дмитрий Петровский входил в состав фракции в городском муниципалитете, но не являлся при этом членом партии.

Между тем, ране стало известно, что за последние десять лет число работающих россиян после наступления пенсионного возраста выросло в полтора раза и в настоящее время составляет 40%. По данным исследования ВШЭ, самыми популярными профессиями среди работающих пенсионеров оказались продавец, сторож и контролер, подчёркивает «Русская планета».