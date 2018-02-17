Суббота
17 февраля
USD 56.36
EUR 70.65
Горячие новости

Выступающая за Словакию сестра Шипулина стала олимпийской чемпионкой в масс-старте

17 Февраля 2018 в 15:14
Выступающая за Словакию сестра Шипулина стала олимпийской чемпионкой в масс-старте

Родная сестра российского лыжника Антона Шипулина – Анастасия Кузьмина, - выиграла золото в масс-старте на ОИ-2018. На этих Играх 33-летняя спортсменка выступает за Словакию.

Второй стала Дарья Домрачева, которая ранее также представляла Россию, а теперь выступает за Белоруссию. Замкнула тройку призеров норвежка Тириль Экхофф.

Единственная представительница России Татьяна Акимова пришла последней – 30-й.

Добавим, что для Кузьминой эта медаль на играх стала третьей. Ранее она выиграла два серебра, пишет Газета. ру

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.