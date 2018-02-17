Выступающая за Словакию сестра Шипулина стала олимпийской чемпионкой в масс-старте

Родная сестра российского лыжника Антона Шипулина – Анастасия Кузьмина, - выиграла золото в масс-старте на ОИ-2018. На этих Играх 33-летняя спортсменка выступает за Словакию.

Второй стала Дарья Домрачева, которая ранее также представляла Россию, а теперь выступает за Белоруссию. Замкнула тройку призеров норвежка Тириль Экхофф.

Единственная представительница России Татьяна Акимова пришла последней – 30-й.

Добавим, что для Кузьминой эта медаль на играх стала третьей. Ранее она выиграла два серебра, пишет Газета. ру