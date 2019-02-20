Выставку Куинджи посмотрели почти 400 тысяч человек

Выставку «Архип Куинджи» в Третьяковской галерее посетили 386 тыс. человек. Она работала в Москве с 6 октября 2018 года по 17 февраля 2019 года. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе галереи.

В последний день работы выставки перед Третьяковской выстроилась огромная очередь. Время работы музея продлили до 23.00. Некоторые посетители признавались, что криминальная история с картиной «Ай-Петри. Крым» подогрела их интерес к событию.

Интерес к выставке увеличился после того, как 27 января произошла кража с экспозиции одной из работ мастера - «Ай-Петри. Крым». Правоохранительным органам удалось менее чем за девять часов найти и задержать похитителя. Им оказался житель Московской области Денис Чуприков. Картину вернули на выставку, а грабитель признался и раскаялся в содеянном. Ему предъявлено обвинение, в настоящее время продолжается следствие.

Ранее глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН прокомментировал кражу картины Куинджи.

