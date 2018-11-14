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Выставка «Сокровища музеев России» бьёт рекорды посещаемости

14 Ноября 2018 в 19:09
Выставка «Сокровища музеев России» бьёт рекорды посещаемости

Свыше ста тысяч человек уже посетили выставку «Сокровища музеев России» в Манеже с момента её открытия 4 ноября. Экспозиция открыта в рамках проекта «Россия – Моя история» в честь Дня народного единства. Она организована Патриаршим советом по культуре, Третьяковской галереей и РОСИЗО. Вход на выставку свободный. Организатор выставки Иван Есин выразил радость в связи с тем, что шедевры живописи, привезенные из регионов, снискали такую популярность среди зрителей.

Отмечается, что дебютная мультимедийная выставка, посвящённая 400-летию дома Романовых, в первую неделю работы привлекла ранее более 85 тысяч посетителей. Посещаемость била рекорды и в дальнейшем – на экспозициях «Рюриковичи», «От великих потрясений – к Великой Победе», «Россия – Моя история. 1945–2016», «Россия, устремленная в будущее».

Выставки представлены также в новых открывшихся 19 исторических парках «Россия – Моя история» в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Ставрополе ит других городах.

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