Выставка полотен Верещагина открылась в Третьяковке

Ольга Голодец и глава Минкультуры России Владимир Мединский открыли выставку «Василий Верещагин» в Третьяковской галерее.

Экспозиция картин Верещагина собрана со всего мира - из 24 коллекций из России и из-за рубежа.

«Я уверен, что эта удивительная выставка, самая большая выставка Верещагина, организованная Третьяковской галереей, станет таким же громадным событием, как были выставки и Серова, и Айвазовского», - подчеркнул Мединский.

Для москвичей и гостей столицы выставка будет открыта 7 марта.

Василий Васильевич Верещагин (1842—1904) — русский живописец и литератор, один из наиболее известных художников-баталистов. Когда началась русско-японская война, Верещагин поехал на фронт. Он погиб (31 марта) 13 апреля 1904 года вместе с адмиралом С.О. Макаровым при взрыве на мине броненосца «Петропавловск» на внешнем рейде Порт-Артура.