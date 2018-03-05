Вторник
06 марта
USD 57.1
EUR 70.17
Горячие новости

Выставка полотен Верещагина открылась в Третьяковке

5 Марта 2018 в 21:45
Выставка полотен Верещагина открылась в Третьяковке

Ольга Голодец и глава Минкультуры России Владимир Мединский открыли выставку «Василий Верещагин» в Третьяковской галерее.

Экспозиция картин Верещагина собрана со всего мира - из 24 коллекций из России и из-за рубежа.

«Я уверен, что эта удивительная выставка, самая большая выставка Верещагина, организованная Третьяковской галереей, станет таким же громадным событием, как были выставки и Серова, и Айвазовского», - подчеркнул Мединский.

Для москвичей и гостей столицы выставка будет открыта 7 марта.

Василий Васильевич Верещагин (1842—1904) — русский живописец и литератор, один из наиболее известных художников-баталистов. Когда началась русско-японская война, Верещагин поехал на фронт. Он погиб (31 марта) 13 апреля 1904 года вместе с адмиралом С.О. Макаровым при взрыве на мине броненосца «Петропавловск» на внешнем рейде Порт-Артура. 

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.