Выставка фотографий со съемок фильма «Левиафан» откроется в Москве

Фотографии со съемочной площадки фильма Андрея Звягинцева «Левиафан» увидят гости выставки «Левиафан. Процесс. Ретроспектива», которая откроется сегодня в арт-пространстве Studio77 на Трехгорной мануфактуре, сообщает пресс-служба проекта.

Авторство работ принадлежит Анне Матвеевой. По словам фотографа, она старалась создать «свое отражение этого мира», передает РИА «Новости».

«Левиафан» — российский драматический фильм 2014 года, снятый режиссёром Андреем Звягинцевым, киноинтерпретация истории библейского персонажа Иова.

Главные роли в картине исполнили Алексей Серебряков, Елена Лядова, Владимир Вдовиченков и Роман Мадянов. Операторскую работу осуществил Михаил Кричман, музыкальную — Филип Гласс (используется музыка из оперы «Эхнатон»).

Картина вошла в основную конкурсную программу 67-го Каннского кинофестиваля. На смотре фильм был удостоен приза за лучший сценарий.

В 2015 году «Левиафан» стал первым фильмом в истории постсоветской России, удостоенным премии «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» (в советский период «Золотой глобус» получил фильм «Война и мир»). Фильм был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», а также на премию BAFTA в категории «Лучший фильм не на английском языке».