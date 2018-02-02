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Высоту потолков в стандартном жилье могут увеличить до 2,8 метров

2 Февраля 2018 в 15:09
Высоту потолков в стандартном жилье могут увеличить до 2,8 метров

До 2,8 метров может быть увеличена высота потолков в стандартном жилье, заявил глава Минстроя РФ Михаил Мень. Изменения критериев стандартного жилья обсуждались на заседании жюри первого этапа открытого конкурса стандартного жилья, организованного Минстроем и АЖКХ. Как отметил Михаил Мень, работы участников  рассчитаны «на максимальное использование площади».

Победителями конкурса стали 20 работ. Авторов ожидает вознаграждение – 1 млн рублей – на доработку проекта. Кроме того, победители смогут  течение шести недель усовершенствовать свои работы по рекомендации жюри.

Гендиректор АИЖК Александр Плутник также сообщил о подготовке  технического задания на итоговую планировку стандартного жилья. По его словам, оно должно отвечать потребностям жителей «без удорожания квадратного метра».

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