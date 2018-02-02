Высоту потолков в стандартном жилье могут увеличить до 2,8 метров

До 2,8 метров может быть увеличена высота потолков в стандартном жилье, заявил глава Минстроя РФ Михаил Мень. Изменения критериев стандартного жилья обсуждались на заседании жюри первого этапа открытого конкурса стандартного жилья, организованного Минстроем и АЖКХ. Как отметил Михаил Мень, работы участников рассчитаны «на максимальное использование площади».

Победителями конкурса стали 20 работ. Авторов ожидает вознаграждение – 1 млн рублей – на доработку проекта. Кроме того, победители смогут течение шести недель усовершенствовать свои работы по рекомендации жюри.

Гендиректор АИЖК Александр Плутник также сообщил о подготовке технического задания на итоговую планировку стандартного жилья. По его словам, оно должно отвечать потребностям жителей «без удорожания квадратного метра».