Высокоскоростная магистраль до Китая могут начать строить с Урала

Высокоскоростная магистраль Москва-Пекин может начать строиться с участка Екатеринбург – Челябинск. Её планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году, если проект будет одобрен правительством. Стоимость участка составит 165 миллиардов рублей. Сейчас Минтранс РФ вынес проект на публичные слушания, которые продлятся до 16 января. Соответствующее уведомление появилось на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает Gudok.ru.

Участок высокоскоростной магистрали планируется строить с привлечением частных инвестиций, сообщает Ura.ru .

Напомним, в 2013 году президент РФ Владимир Путин анонсировал создание в РФ первой высокоскоростной магистрали от Москвы до Казани. Однако в 2017 году добиться соглашения по инвестициям в её строительство не удалось. Тогда было принято решение о её создании частями.