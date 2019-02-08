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Высокопоставленный американец посоветовал Мадуро бежать

8 Февраля 2019 в 21:57
Высокопоставленный американец посоветовал Мадуро бежать

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс посоветовал Николасу Мадуро срочно бежать из страны, иначе его может постигнуть печальная участь.

Абрамс отметил, что Мадуро примут в России или на Кубе. Политик считает, что своим отъездом он Венесуэле сделает только лучше.

При этом чиновник отметил, что чем дольше он будет держаться за власть, тем хуже будет Венесуэле, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

23 января Хуану Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Его сторонники намерены отстранить от власти нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Верховный суд Венесуэлы запретил провозгласившему себя временным президентом оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо выезд из страны и заблокировал его счета. Как заявил глава суда Маикель Морен, такое решение вынесено по просьбе генпрокуратуры страны после того, как 28 января США объявили о введении санкций против нефтяной государственной компании PDVSA.

Ранее советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон посоветовал Николасу Мадуро как можно скорее уйти в отставку и уехать подальше от Венесуэлы.

Профессор факультета международных отношений СПбГУ Лазарь Хейфец заявил в эфире НСН, что не вся армия Венесуэлы поддерживает Мадуро.

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