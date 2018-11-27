«ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» одарил на только тройку победителей

Тройка победителей конкурса «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ», как уже сообщала НСН, была определена при помощи голосования зрителей в Театре на Таганке. Главный приз достался группе «Рви меха», второе место – у группы «Лейла», третье – у группы «Мезозой».

Но без внимания не остались и другие участники. Занявшие с четвёртого по шестое места - группа The Starkillers, Алан Макиев и группа «Кукольный театр» - получили сертификаты на ротацию песни на телеканале «НАШЕ ТВ».

Дарье Берначук, Константину Игнатову и Никите Рогозину предоставлена возможность работать в одной из лучших студий Москвы Vintage Records. Группа «Линкор» сможет принять участие в программа «Наше ТВ live».

Ранее НСН сообщила, что победители Всероссийского конкурса молодых авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест» названы на финальном гала-концерте в столичном Театре на Таганке 26 ноября. 175 музыкантов приняли участие в отборочных концертах в восьми федеральных округах, и по их итогам 51 участник получил право выступить на фестивале «Нашествие-2018» на специальной сцене «Высоцкий». Десять из них прошли в финал, получили возможность поработать с известными музыкантами на одной из лучших студий Москвы Vintage Records и сегодня вечером вышли на сцену Театра на Таганке вместе со своими наставниками.