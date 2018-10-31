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Высочайшую в мире статую открыли в Индии

31 Октября 2018 в 10:34
Высочайшую в мире статую открыли в Индии

Самая высока статуя в мире открылась в Индии. Это монумент деятелю национально-освободительного движения Виллабхаи Пателю. Фигура политика составляет 182 м, а общая высота объекта с постаментом — 240 м.

Статуя Единства установлена в штате Гуджарат на северо-западе страны. Церемония ее открытия состоялась сегодня, отмечают «Известия».

Автор монумента - известный индийский скульптор Рам Ванджи Сутар. На проектирование скульптуры потребовалось 13 месяцев, на строительство — 33 месяца. На сооружение было потрачено 210 тыс. кубометров бетона, 18,5 тыс. т металлоконструкций.

Внутри статуи установлено два скоростных лифта, а на высоте 150 метров организована обзорная площадка, сообщает РЕН ТВ. Памятник почти вдвое выше статуи Свободы в Нью-Йорке. Он выдержит ураганный ветер и сильное землетрясение. 

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