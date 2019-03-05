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Вышинского 9 марта этапируют в Киев

5 Марта 2019 в 23:59
Вышинского 9 марта этапируют в Киев

Омбудсмен Украины Людмила Денисова после встречи с Татьяной Москальковой в Женеве заявила, что руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского 9 марта этапируют из херсонского СИЗО в киевское, передает RT.

Она отметила, что 20 марта Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины должен рассмотреть жалобу Вышинского на незаконность его задержания.

В мае прошлого года Вышинский был задержан у своего дома в Киеве. Позже ему было объявлено о подозрении в совершении преступления по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины, то есть — государственная измена, заключающаяся в деянии, совершённом гражданином Украины «во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины», и предусматривающая наказание на срок от 10 до 15 лет лишения свободы.

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