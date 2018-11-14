Среда
14 ноября
USD 67.68
EUR 76.07
Горячие новости

Вынесен приговор организатору драки на Хованском кладбище

14 Ноября 2018 в 15:51
Вынесен приговор организатору драки на Хованском кладбище

Московский городской суд вынес приговор по делу о беспорядках на Хованском кладбище весной 2016 года. Речь идёт о главном обвиняемом - бывшем начальнике территориального отделения ритуального обслуживания №3 государственного бюджетного учреждения «Ритуал» Александре Чабуеве. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Он признан виновным в организации массовой драки, передает «Интерфакс».

Другому зачинщику - соучредителю спортивной организации «Здоровая нация» Александру Бочарникову – предстоит провести в колонии строгого режима 9 лет. По данным следствия, оба осуждённых с помощью участников клуба «Здоровая нация» хотели силой вытеснить трудовых мигрантов, приезжих из Таджикистана, с Хованского кладбища. При этом администрация погоста требовала, чтобы гастарбайтеры отдавали от 50% до 90% вольнонаемных заработков. Остальным обвиняемым суд назначил от трёх с половиной до одиннадцати с половиной лет колонии, отмечает RT. Всего по делу проходят 16 человек. 

Массовая драка со стрельбой на Хованском кладбище произошла 14 мая 2016 года. В событиях приняли участие около 200 человек. Погибли трое, свыше трёх десятков получили ранения. В конце 2017 пятеро уроженцев Центральной Азии были приговорены к трем годам колонии за участие в побоище.

Между тем, глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк опроверг ранее в беседе с НСН планы о  расширение Хованского кладбища в три раза. 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.