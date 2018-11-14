Вынесен приговор организатору драки на Хованском кладбище

Московский городской суд вынес приговор по делу о беспорядках на Хованском кладбище весной 2016 года. Речь идёт о главном обвиняемом - бывшем начальнике территориального отделения ритуального обслуживания №3 государственного бюджетного учреждения «Ритуал» Александре Чабуеве. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Он признан виновным в организации массовой драки, передает «Интерфакс».

Другому зачинщику - соучредителю спортивной организации «Здоровая нация» Александру Бочарникову – предстоит провести в колонии строгого режима 9 лет. По данным следствия, оба осуждённых с помощью участников клуба «Здоровая нация» хотели силой вытеснить трудовых мигрантов, приезжих из Таджикистана, с Хованского кладбища. При этом администрация погоста требовала, чтобы гастарбайтеры отдавали от 50% до 90% вольнонаемных заработков. Остальным обвиняемым суд назначил от трёх с половиной до одиннадцати с половиной лет колонии, отмечает RT . Всего по делу проходят 16 человек.

Массовая драка со стрельбой на Хованском кладбище произошла 14 мая 2016 года. В событиях приняли участие около 200 человек. Погибли трое, свыше трёх десятков получили ранения. В конце 2017 пятеро уроженцев Центральной Азии были приговорены к трем годам колонии за участие в побоище.

Между тем, глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк опроверг ранее в беседе с НСН планы о расширение Хованского кладбища в три раза.