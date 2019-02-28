Вынесен приговор экс-гендиректору авиакомпании iFly

Бывшему генеральному директору компании iFly Евгению Филатову назначили наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы условно и штрафа в размере более 6 миллионов рублей, сообщает Агентство «Москва».

Филатов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере»).

Евгений Филатов в 2017-2018 годах ежемесячно передавал заместителю начальника управления регулирования перевозок Росавиации Юрию Малышеву взятку. За указанный период общая сумма переданной взятки составила 2 млн 160 тыс. руб.

Расследование уголовного дела по обвинению заместителя начальника управления регулирования перевозок Росавиации по факту получения взяток продолжается.

Авиакомпания iFly Airlines – входит в ТОП-20 российских авиаперевозчиков. Деятельность компании сосредоточена на внутрироссийских и международных чартерных авиарейсах по наиболее популярным туристическим направлениям: Китай, Турция, Испания, Таиланд, Италия.

iFly Airlines базируется в Москве, в аэропорту Внуково. Первый рейс под брендом «АЙ ФЛАЙ» состоялся 4 декабря 2009 года. Сегодня iFly Airlines предлагает пассажирам перелеты в 12 стран Азии и Европы.