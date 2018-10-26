Пятница
26 октября
USD 65.75
EUR 74.99
Горячие новости

Выходные с «Агатой Кристи» пройдут на «НАШЕм Радио»

26 Октября 2018 в 17:48
Выходные с «Агатой Кристи» пройдут на «НАШЕм Радио»
27 и 28 октября Вадим Самойлов в преддверии большого концерта в «Крокус Сити» поделится  со слушателями радиостанции.воспоминаниями о работе над лучшими песнями.

В преддверии большого концерта Вадима Самойлова в «Крокус Сити Холле», который пройдет 11 ноября и будет посвящен 30-летию легендарной группы, «НАШЕ Радио» объявляет уик-енд «Агаты Кристи».

27 и 28 октября в эфире радиостанции прозвучат воспоминания из первых уст: Вадим Самойлов вспомнит, как записывались лучшие песни и культовые альбомы, кто помог «Агате Кристи» стремительно встать в один ряд с легендами русского рока, и каким образом участники группы реагировали на критику.

«Критики из журнала FUZZ нас не любили. Такое ощущение, что у них был моветон хвалить то, что модно. И в 1995 году журнал FUZZ вручил нам какие-то награды, а мы на таких мероприятиях никогда не понимали, что мы тут делаем», - отметил Вадим Самойлов.

Оставайтесь на НАШЕм и проследите всю цепочку событий, взорвавших русскую музыкальную индустрию в середине 90-х годов.

Подробности на сайте nashe.ru и в социальных сетях радиостанции.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.