Выходные с «Агатой Кристи» пройдут на «НАШЕм Радио»

27 и 28 октября Вадим Самойлов в преддверии большого концерта в «Крокус Сити» поделится со слушателями радиостанции.воспоминаниями о работе над лучшими песнями.

В преддверии большого концерта Вадима Самойлова в «Крокус Сити Холле», который пройдет 11 ноября и будет посвящен 30-летию легендарной группы, «НАШЕ Радио» объявляет уик-енд «Агаты Кристи».

27 и 28 октября в эфире радиостанции прозвучат воспоминания из первых уст: Вадим Самойлов вспомнит, как записывались лучшие песни и культовые альбомы, кто помог «Агате Кристи» стремительно встать в один ряд с легендами русского рока, и каким образом участники группы реагировали на критику.

«Критики из журнала FUZZ нас не любили. Такое ощущение, что у них был моветон хвалить то, что модно. И в 1995 году журнал FUZZ вручил нам какие-то награды, а мы на таких мероприятиях никогда не понимали, что мы тут делаем», - отметил Вадим Самойлов.

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