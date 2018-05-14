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Выход США из сделки с Ираном назвали «подарком для России»

14 Мая 2018 в 06:24
Выход США из сделки с Ираном назвали «подарком для России»
В эфире американского телеканала назвали выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СПВД) «подарком для России», сообщает Североамериканское бюро НСН.

«Это подарок России. У России всегда была цель отделить США от их европейских союзников. Они хотят внести раздор между стратегическим альянсом, которым стало НАТО», - сказала журналист и политический актвист Джутит Миллер в эфире Fox News.

Напомним, президент Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения по ядерной программе Ирана, несмотря на призывы европейских лидеров этого не делать. Соглашения было заключено в 2015 году между Ираном и США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем, Россией. 
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