Выход США из сделки с Ираном назвали «подарком для России»

«Это подарок России. У России всегда была цель отделить США от их европейских союзников. Они хотят внести раздор между стратегическим альянсом, которым стало НАТО», - сказала журналист и политический актвист Джутит Миллер в эфире Fox News.
Напомним, президент Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения по ядерной программе Ирана, несмотря на призывы европейских лидеров этого не делать. Соглашения было заключено в 2015 году между Ираном и США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем, Россией.