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«Выиграли по стилю». Форму российских олимпийцев признали самой стильной

11 Февраля 2018 в 11:51
«Выиграли по стилю». Форму российских олимпийцев признали самой стильной

Форма российских спортсменов, к которой у МОК было столько требований, признала самой стильной среди спортивной экипировки команд. Такую оценку дал обозреватель американского издания The Wall Street Journal Джейсон Гэй.

Она отметила, что простая и неброская форма выделяет российских атлетов на фоне других спортсменов, и выглядит лучше предыдущей «пестрой» амуниции россиян.

«Учитывая всё безумие перед Играми, россияне могли просто отказаться от формы, но, по-моему, своей одеждой они привлекли к себе внимание и выглядят лучше всех остальных на Олимпиаде», — заметил журналист.

Российским олимпийцам пришлось в срочном порядке менять дизайн формы, после того, как МОК выставил к ней ряд жестких требований. Так, цвета одежды не должны вместе составлять триколор. На форме не должно быть никакой национальной символики, а надпись должна гласить «Олимпийский атлет из России», пишут «Известия».

 

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