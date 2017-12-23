Выдвижение Путина кандидатом в президенты поддержали в «Единой России»

Члены партии «Единая Россия» на съезде единогласно поддержали выдвижение кандидатуры Владимира Путина на президентские выборы в 2018 году. Официальное голосование по этому вопросу состоялось в субботу.

Президент подтвердил, что пойдет на выборы как самовыдвиженец. Глава ЕР Дмитрия Медведев отметил, что партия была бы рада, если бы Путин выдвигался кандидатом от нее. Он поручил депутатам партии обеспечить всестороннюю поддержку Путину на выборах, пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выступил с речью на съезде партии «Единая Россия». Глава государства призвал партию власти четко обозначить стоящие перед РФ проблемы и настойчиво устранять все то, что мешает развитию страны.



