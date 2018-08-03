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Выборы в Зимбабве не принесли спокойствия

3 Августа 2018 в 00:58
Выборы в Зимбабве не принесли спокойствия

Действующий лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва побеждает на выборах президента, сообщает телеканал SABC.

За Мнангагву, представляющего правящую партию Зимбабве «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт» проголосовали более 2 миллионов избирателей. Кандидат от оппозиционной партии «Движение за демократические перемены» Нельсон Чамиза набрал около 1,9 миллиона голосов, передает РИА «Новости».

После предварительных итогов выборов, в стране начались беспорядки.

Президент Зимбабве Мугабе (ему было 93 года), который руководил страной в течение 37 лет, подал в отставку в ноябре прошлого года. Бывший первый вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва был приведен к присяге в качестве президента в ноябре 2017 года. Мнангагва будет находиться у власти до августа 2018 года - конца срока полномочий ушедшего в отставку Роберта Мугабе.

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