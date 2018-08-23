Выборы президента Украины могут быть перенесены

Дата проведения выборов президента Украины может быть перенесена, сообщил в «Фейсбуке» депутат Верховной Рады Леонид Емец.

Представление о переносе голосования уже готовится к подаче в Конституционный суд, передает «Синьхуа».

Конституция Украины определяет датой проведения выборов последнее воскресенье марта пятого года полномочий действующего президента (31 марта 2019 года). При этом основной закон, отсчет 5-летнего срока полномочий главы государства начинается с момента принятия присяги (7 июня 2019 года).

Порошенко был избран главой украинского государства на внеочередных выборах 25 мая 2014 года.

Согласно ранее распространенной информации, выборы Президента Украины в соответствии с Конституцией Украины и Законом Украины «О выборах Президента Украины» должны состояться 31 марта 2019 года. Глава государства будет избран путём прямого всеобщего тайного голосования на пятилетний срок.