Выборы президента Абхазии назначены на 21 июля

Народное собрание Абхазии назначило проведение очередных выборов президента республики на 21 июля, передает корреспондент ТАСС с заседания парламента. Президентом Абхазии может быть избран гражданин Республики Абхазия, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет. Президент избирается сроком на пять лет. Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба был избран в августе 2014 года.

Ранее стало известно о готовящихся теледебатах действующего президента Украины Петра Порошенко с лидером партии «Слуга народа» Владимира Зеленского на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Некоторые эксперты считают, что шансы на победу у Порошенко могут значительно повыситься, все будет зависеть от способности начинающего политика продемонстрировать свое ораторское мастерство. Также как полагают специалисты, лидер гонки будет высмеивать оппонента, а Порошенко постарается показать себя «опытным политиком». Аналитики опасаются, что дискуссия может превратиться в шоу, пишет RT.