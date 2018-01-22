Выборы иракского парламента назначены на 12 мая

Иракский парламент принял решение о проведении парламентских выборов нового созыва на субботу, 12 мая, передает «Синьхуа».

Полномочия ныне действующего парламента истекают 1 июля этого года.

Согласно решению, правительство должно принять меры по увеличению числа наблюдателей, обеспечению безопасности при голосовании и оказанию помощи лишенным крова людям в возвращении домой и участии в выборах.

Введен запрет на участие в выборах политических партий, в распоряжении которых имеются вооруженные группировки.

Совет представителей Ирака — на сегодняшний день главный законодательный орган Ирака. Количество представителей — 328 человек. Заседает в Багдаде в Зелёной зоне. Главой Совета представителей с 15 июля 2014 года является 46-летний Салим аль-Джабури.



