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Вяльбе: Наша лыжная команда – феномен!

24 Февраля 2018 в 12:47
Вяльбе: Наша лыжная команда – феномен!

Президент Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе после серебра и бронзы, завоеванных российскими лыжниками в масс-старте на 50 км, рассказала журналистам, что ее переполняет чувство гордости.

«Эта Олимпиада дарит чувство гордости за моих спортсменов, за всю нашу команду», — сказала Вяльбе, слова которой приводит Газета.ру.

Российскую команду по лыжным гонкам Вяльбе назвала феноменом. Она подчеркнула, что никого не выделяет – все молодцы.

Лыжная программа на ОИ-2018 в Пхенчхане завершится в субботу женским масс-стартом на 30 км.

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