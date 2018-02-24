Вяльбе: Наша лыжная команда – феномен!

Президент Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе после серебра и бронзы, завоеванных российскими лыжниками в масс-старте на 50 км, рассказала журналистам, что ее переполняет чувство гордости.

«Эта Олимпиада дарит чувство гордости за моих спортсменов, за всю нашу команду», — сказала Вяльбе, слова которой приводит Газета.ру.

Российскую команду по лыжным гонкам Вяльбе назвала феноменом. Она подчеркнула, что никого не выделяет – все молодцы.

Лыжная программа на ОИ-2018 в Пхенчхане завершится в субботу женским масс-стартом на 30 км.