ВВС Израиля снова атаковали сектор Газа

Авиация Израиля нанесла удар по сектору Газа. Об этом сообщается в официальном Twitter Армии обороны Израиля.

«Наши истребители атаковали террористические цели по всему сектору Газа», — сообщили в пресс-службе израильской армии.

Отмечается, что удар был нанесен в ответ на ракетные обстрелы с палестинской стороны. Другие подробности не приводятся.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес удары по 80 объектам ХАМАС в секторе Газа. До этого с палестинской стороны по территории еврейского государства было выпущено не меньше 10 ракет, пишет Газета.ру