ВВП Бразилии вырос на 1,1% в 2018 году

Национальный институт географии и статистики сегодня сообщил, что в 2018 году ВВП Бразилии вырос на 1,1%. Экономика страны уже второй год подряд после завершения периода спада показывает рост показателей, передает «Синьхуа».

В прошлом году средний показатель ВВП на душу населения составил 32,7 тыс бразильских реалов (примерно $8800 долларов США), что на 0,3% больше, чем годом ранее.

Наиболее заметный рост был отмечен в секторе услуг.

Ранее НСН сообщала, что по прогнозу Всемирного банка рост ВВП Украины в 2019 году сократится до 2,9%. В свою очередь, экономика Молдавии вырастет на 3,8% в 2019 году. Источниками роста станут частное потребление, рост реальной заработной платы и восстановления объемов денежных переводов. В Белоруссии аналитики Всемирного банка прогнозируют замедление роста валового внутреннего продукта до 2,7% в 2019-м, и 2,5% - в два последующих года. Хотя ранее речь шла о 3,4%. Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Армении в 2018 году на уровне 5,3%, а в 2019 году — 4,3%. На 2019 год в Грузии прогнозируется рост ВВП на 5%, в Азербайджане — на 3,6%, в Казахстане — на 3,5%, в Киргизии — 3,4%.