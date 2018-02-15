Ввод жилья в России в январе вырос на 9%





За январь 2018 года в России ввели в эксплуатацию 4,7 млн кв.м. жилья. Как сообщил министр строительного комплекса и ЖКХ Михаил Мень на сессии «Современное жилье» в рамках деловой программы Российского инвестиционного форума 2018, этот результат на 9% превышает аналогичный показатель 2017 года.

«Январь, конечно не самый показательный месяц, но в любом случае, мы уже видим положительные результаты», - подчеркнул Мень, напомним, что по предварительным данным, ввод жилья в 2017 составил 78,6 миллиона квадратных метров.

По словам главы Минстроя, рост показателей объясняется доступностью ипотеки, ставки по которой находятся на минимальных значениях: на новостройки они опустились до 9,77 %, на вторичном рынке – до 9,8%.

Министр напомнил, что согласно новой стратегии развития жилищной сферы РФ до 2025 года, одним из основных приоритетов является темп строительство жилья на уровне 120 млн кв. м. в год. Мень подчеркнул, что в дальнейших планах ведомства – достижение показателя 1 кв.м. на гражданина в год, что в общей сложности составляет 140 млн кв.м. жилья.